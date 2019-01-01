Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, yıllar önce Robert Lewandowski transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de idari menajerlik görevinde bulunan Hasan Çetinkaya, geçmişe dair bilinmeyenleri anlattı.

Haber Global'de katıldığı bir programda konuşan Çetinkaya, Lewandowski transferinde son aşamaya gelindiğini ancak son raddede oyuncunun Dortmund'u tercih ettiğini açıkladı.

''Lewandowski'yi Aykut Kocaman ve ekibi buldu''

Polonyalı golcüyle gerçekleşen görüşmeleri anlatan Çetinkaya, ''Robert Lewandowski'yi Aykut Kocaman ve ekibi buldu. O dönem Lech Poznan'da oynuyordu. Aziz Yıldırım gerekli talimatları vermiş ve Aykut Kocaman, Ali Yıldırım'la beraber Polonya'ya gitmişti. Lech Poznan'la transfer konusunda anlaşmaya varıldı ama Lewandowski'nin kendi şartları vardı. Dortmund ile Fenerbahçe arasında kaldı ve sonrasında Dortmund'u tercih etti'' dedi.

''Eden Hazard transferi imkansızdı''

Hasan Çetinkaya, Belçikalı yıldız Eden Hazard'la ilgili de konuştu. Hazard'ın adı Lille forması giydiği dönemde Fenerbahçe'yle anılıyordu. Hasan Çetinkaya, o dönem bu transferin gerçekleşme ihtimali olmadığını vurguladı.

''Fenerbahçe'yle adı geçiyordu ama transferi imkansızdı. 18-19 yaşındayken sizi Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih istediğinde Fenerbahçe'yi seçme imkanınız olmuyor. Hazard'ın Fenerbahçe'ye gelme durumu yoktu. Yaşı ilerledikten sonra belki ilerde olabilir''