Robert Lewandowski'den Bundesliga rekoru

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Bundesliga'nın ilk 9 haftadaki her maçta gol atarak tarihe geçti.

'nın 9. haftasında , sahasında Union Berlin'i Benjamin Pavard ve Robert Lewandowski'nin golleri ile 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Alman devinin 31 yaşındaki golcü futbolcusu Lewandowski, bu maçta da ağları havalandırarak bir rekora imza attı. Deneyimli futbolcu, Bundesliga'nın ilk 9 haftasındaki her maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı.

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Tecrübeli isim, Alman futbolunda geçirdiği süre boyunca oldukça üretken bir performans sergiledi.

2010 ve 2014 yılları arasında 'da oynayarak yıldızlaşan Lewandowski, 2014'te Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bu transferle birlikte oyununu daha da geliştirerek seviye atlayan Lewandowski, attığı gollerle son yılların en iyi golcüleri arasında ilk sıralarda gösterildi.

Şu anda Premier Lig ekiplerinden 'de oynayan Pierre-Emerick Aubameyang, 2015-16 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla ilk 8 haftada üst üste gol atmıştı. Lewandowski, Aubameyang'ın rekorunu kırarak tarihe geçmiş oldu.