Robert Lewandowski'ye yönelik somut ilgi karşılıklı olduğu ortaya çıktı: Polonyalı oyuncu uçağa biniyor

Robert Lewandowski kariyerine muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edecek. Fabrizio Romano, Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk'in haberini doğrulayarak, forvetin Chicago Fire'da yeni bir maceraya atılmaya açık olduğunu açıkladı.

Barcelona, iki ay sonra 38 yaşına girecek olan Lewandowski'nin futbol kariyerinin sonuna yaklaşması nedeniyle, yeni ve daha genç bir forvet arayışına girdi. Kulüp, Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez'e çok ciddi bir ilgi gösteriyor.

Lewandowski ilgiden şikayetçi değil ve Major League Soccer'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Süper yıldız, menajeri Pini Zahavi ile birlikte müzakereleri başlatmak üzere ABD'ye gitti.

Wlodarczyk, henüz bir anlaşma söz konusu olmadığını vurguluyor. "Lewandowski teklifi ciddiye alıyor, ancak henüz kesin bir karar vermedi" diyor.

Chicago Fire'ın Lewandowski'ye iki yıllık bir sözleşme teklif ettiği, muhtemelen üçüncü yıl için bir opsiyon da bulunduğu belirtiliyor.

Lewandowski'nin yanı sıra, The Windy City kulübü Leon Goretzka'yı da kadrosuna katmayı umuyor. Alman milli takım oyuncusunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eriyor.

31 yaşındaki Goretzka, geçtiğimiz sezon ilk 11'de yer almayı hiç de garantileyememişti ve Lewandowski gibi Illinois'da yeni bir maceraya atılmaya açık olduğu belirtiliyor.