Polonyalı yıldız, Alman devinden ayrılmayı kafasına koymuş gibi görünüyor.

Robert Lewandowski, transfer dedikodularının ortasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Polonyalı oyuncu kulüpten ayrılıp Barcelona'ya imza atmak istiyor.

Alman devi bu hamleye karşı gönülsüzken Lewandowski, "arkana bakma" sözleriyle Katalan devinin taraftarlarını harekete geçirdi.

Lewandowski ne söyledi?

Kişisel Intagram hesabından paylaşım yapan Robert Lewandowski, fotoğrafının altına, "Güzel bir manzara olmadıkça arkana bakma" notunu düştü.

33 yaşındaki oyuncunun paylaşımının altına Katalan devinin taraftarları, "Barselona güzel manzaralı bir şehirdir", "Seni Barselona'da bekliyoruz", "Barcelona'ya hoş geldin" yorumlarını yağdırdı.

Geleceği hala daha şekillenmeyen başarılı golcü sezonu henüz açmadı ve tatiline devam ediyor.

Joan Laporta ne söyledi?

GOAL, Mart ayında Lewandowski'nin Allianz Arena'da geleceği hakkında ciddi sorunlar yaşadığını ve Barcelona'nın transfer hedefi haline geldiğini öğrenmişti.

Yine de o dönemden bu yana henüz bir gelişme yaşanmadı.

Barça, oyuncunun da çok istediği bu transferi yapma konusunda istekli ancak Katalan devinin başkanı Joan Laporta, olası bir anlaşma için tarih vermekten kaçınıyor.

Joan Laporta, Robert Lewandowski hakkında gazetecilere şunları söyledi: “Lewandowski, Bayern'in oyuncusu ve bu konuda temkinli kalmayı tercih ediyorum."

"Barcelona'ya gelmek istediği için ona teşekkür ediyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz."

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