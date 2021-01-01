Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nin en golcü üçüncü oyuncusu oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 72 gole ulaşan Robert Lewandowski, 71 gollü Raul Gonzalez'i sollayarak Devler Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam deplasmanda Lazio'yu 4-1 yenerek çeyrek final için büyük avantaj yakalayan Bayern Münih'te Robert Lewandowski rekorları kırmaya devam ediyor.

İtalyan ekibine karşı maçın ilk golünü kaydeden Polonyalı santrfor, Raul Gonzalez'in rekorunu kırdı. Şampiyonlar Ligi'nde 72 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, 71 gollü Raul Gonzalez'i geride bırakarak Devler Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu haline geldi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin kaç golü var?

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu 134 golle Cristiano Ronaldo. Portekizli süperstarı ise 118 golle Lionel Messi takip ediyor. Üçüncü sırada 71 golle Raul Gonzalez bulunurken, dördüncü sırada ise 69 golle Karim Benzema bulunuyor.

Robert Lewandowski, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'da kaç gol attı?

72 golle Devler Ligi'nin en golcü üçüncü futbolcusu haline gelen Polonyalı santrfor, bu golleri iki farklı takımda sıraladı. 2010-2014 yılları arasında bir başka Bundesliga ekibi olan Borussia Dortmund forması giyen Lewandowski, sarı-siyahlılar ile Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

2014 yılında Bayern Münih'e transfer olan yıldız oyuncu, Bayern formasıyla Devler Ligi'nde 55 gol atıp 15 asist kaydetmeyi başardı ve 70 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erdiğinde Bayern Münih'e katılan Robert Lewandowski, modern futbol döneminde bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen en iyi oyunculardan biri oldu. Polonyalı santrfor, hem Almanya Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarılarda önemli bir role sahipti ve istikrarını hep korudu. Lewandowski bu sezon da Bayern Münih'in hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde en önemli kozu olacak.