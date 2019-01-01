Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde rekor üstüne rekor kırdı

Polonyalı santrfor, inanılmaz formuna rekor kitaplarına kazınacak bir performansla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun beşinci haftasında , deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Alman ekibinin 6-0 galip geldiği karşılaşmada Robert Lewandowski, dünyada hiçbir futbolcunun henüz gerçekleştiremediği kırılması güç bir rekora imza attı.

Bayern Münih’in 53. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Polonyalı yıldız, bu golden sonra peş peşe ağları sarsmaya devam etti.

60, 64 ve 68. dakikalarda üç kez daha sahneye çıkan golcü oyuncu, 15 dakika içinde dört gole imza atmayı başardı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede dört gol atan oyuncu oldu.

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Polonyalı santrfor, aynı zamanda 'yle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez bir maçta dört gol atan iki oyuncudan biri oldu. Lewandowski daha önce de 2012-13 sezonunun yarı finalinde 'un 'i 4-1 yendiği maçta takımının bütün gollerini kaydetmişti.

Öte yandan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü hat-trick'ini de yaparken, bu dalda da sekiz hat-trick'i bulunan Messi ve 'nun ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Sezona inanılmaz bir giriş yapan Lewandowski, forma giydiği tüm turnuvalarda yalnızca 20 maçta 27 gole ulaşmış oldu. 'da şu ana kadar 16 defa ağları sarsan Polonyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Kupası'nda da bir golü bulunuyor.