Robert Lewandowski: Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamak istiyoruz

Bundesliga'da 30. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te Robert Lewandowski, takımının Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamak istediğini söyledi.

Robert Lewandowski, 'da şampiyonluğunu ilan 'in Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi performans göstermesini istiyor.

'i Robert Lewandowski'nin 43. dakikada attığı golle yenen Bayern Münih, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'ye 3-0'lık skorla mağlup eden Bavyera ekibinde Lewandowski, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Ağustos ayında tamamlanması planlanan turnuvada daha iyi bir oyun ortaya koymak istediklerini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Ligde şampiyon olduk. Taraftar olmadan kutlamak biraz tuhaf, bu tutku eksik. Farklı bir durum yaşıyoruz. Yine de oldukça memnunuz. Kolay bir sezon olmadı. Uzun süredir şampiyonluk için savaşıyorduk. Umarım bu şampiyonluğu yakında taraftarlarımızla birlikte kutlarız. 'nın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik ve Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi oynamak istiyoruz."

Bu sezon ligde 31 gole ulaşan Lewandowski, tüm kulvarlarda ise toplam 46 gol kaydederken, 5 asist yaptı.