Robert Lewandowski: Real Madrid'e gitmediğim için pişman değilim

Bayern Münih'in yıldız golcüsü, Real Madrid'i reddetme kararının arkasında durduğunu söyledi.

2014 yılında 'dan 'e transfer olan Robert Lewandowski, Bavyera ekibinin formasıyla çıktığı 284 maçta 239 gol kaydetti, 37 de asist yaptı.

'nın 2019-20 sezonunu da attığı 34 golle gol kralı olarak tamamen Lewandowski, 2018 yılında Bayern Münih'te mutlu olduğu için 'i reddettiğini açıkladı.

Real Madrid'in 'nun yerine düşündüğü Polonyalı golcü, Sport Bild'e yaptığı açıklamada "Çok fazla spekülasyon ortaya atıldı. Real Madrid harika bir kulüp ama Bayern'de kalmayı tercih ettim. Bundan da pişman değilim. Burada bir aile gibiyiz. Münih'te çok mutluyum. Kendimi tamamen buraya ait hissediyorum. Bütün kulübün de arkamda olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.