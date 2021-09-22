Bayern Münih’in golcüsü Lewandowski, geçmişte Real Madrid Başkanı Perez’le görüştüğünü doğruladı.

Bayern Münih’in 33 yaşındaki golcüsü Lewandowski, geçtiğimiz sezonu tam 41 golle tamamlamış ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

Uzun süredir Bayern Münih forması giyen Polonyalı golcünün adı bir yandan çeşitli Avrupa devleriyle de anılıyor. Lewandowski, geçmiş yıllarda Florentino Perez’le görüştüğünü doğrularken bu konuya dair detay vermekten kaçındı.

Neler söylendi?

La Gazzetta dello Sport’a konuşan golcü oyuncu, şu açıklamalarda bulundu: “Madrid’deki bazı maçlarımızdan sonra Real Madrid Başkanı Florentino Perez’le birkaç kez buluştuğumuz doğru, ama daha fazlasını söyleyemem.”

“Bayern Münih’le her sezon Şampiyonlar Ligi’nde diğer ülkelerin takımlarına karşı oynuyorum ve ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabiliyorum.”

“Sadece şimdiye ve kulübüme odaklandım, tekrar ve tekrar kazanmak istiyorum. Geleceğimle alakalı spekülasyonlara kafa yormuyorum.”

Messi-Ronaldo kıyaslamaları

Lewandowski, kendisin Messi ve Ronaldo ile kıyaslayıp kıyaslamadığı sorularına şu şekilde yanıt verdi: “Her zaman kendimle yarışıyorum.”

“İstatistiklerimi ve gollerimi Leo ve Cristiano’nunkilerle kıyaslamıyorum.”

“Onlar harika oyuncular ve harika işler başarmaya devam ediyorlar ve onlara çok büyük saygı duyuyorum.”

“Ama tekrar altını çiziyorum, ben de neler yapabileceğimi göstermek istiyorum, ne kadar zorlu olursa olsun başarı yolunda ilerlemek istiyorum.”

Lewandowski, 2021-22 sezonunda şu ana dek oynadığı 7 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

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