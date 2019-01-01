Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang'ın rekorunu egale etti

Augsburg maçında attığı golle Bundesliga'da bu sezon çıktığı 8. maçında da gol atmayı başaran Lewandowski, eski takım arkadaşının rekoruna ulaştı.

'nın 8. haftasında , deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken, golcüsü Robert Lewandowski ise attığı golle bir rekora ortak oldu.

Polonyalı golcü, maçın ilk dakikasında attığı golle Pierre Emerick Aubameyang'ın rekoruna ulaştı.

Lewandowski, sezon başından bu yana ligde çıktığı sekiz maçta da gol atmayı başarırken, bunu en son 'daki eski takım arkadaşı Aubameyang 2015-16 sezonunda başarmıştı.

Yine de Lewandowski'nin sezon başlangıcı daha etkileyici. Polonyalı santrfor, Bundesliga'daki 8 maçında 12 gol atarken, çıktığı tüm karşılaşmalarda ise 16 gole ulaştı. Aubameyang'ın ise ilk 8 haftada 10 golü bulunuyordu.