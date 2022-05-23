Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Alman ekibinin Polonyalı yıldıza yeterince saygı göstermediğini söyledi.

Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild'e konuşan Zahavi, Lewandowski'nin her zaman hayalini kurduğu takımlardan birine transfer olma şansına sahip olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

"Robert için konu çok açık. Bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor. Burada ne Robert ne de ben parayı umursuyoruz. Robert Bayern Münih yönetiminin aylardır kendisine saygı göstermediğini düşünüyor. Bayern Münih onu bir oyuncu olarak değil bir insan olarak kaybetti.

"Size geçen sezondan bir anekdot aktaracağım. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic ile görüşmek için Münih'e geldim. Onlara Robert ile yeni sözleşme imzalama konusunda ne düşündüklerini sordum cevap koca bir sessizlikti.

"Durum buysa, toplantının sonunda onu gelecek yaz satmalarını teklif ettim. Aslında satmak istemediklerini ama toplam 120 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini söylediler. Bu tüm komisyonlar da dahil olmak üzere Erling Haaland'ı transfer edebilecekleri miktardı.

"Robert sadece dünyanın en iyi santrforu değil aynı zamanda çok zeki bir insan ve olup bitenlerin farkında. Bayern'in ne planladığını tam olarak biliyor.

"Robert Bayern Münih'in onun yerine Haaland'ı almak istediğini en başından beri biliyordu. Bir süre önce Erling'in babası ile kişisel bir görüşme için bir araya geldik ve o bile bunu doğruladı. O dönem konuştuğumuzda bana Erling'in yüzde 50 ihtimalle Bayern Münih'e transfer olacağını söylemişti. Futbol dünyası büyük ama burada sırlara yer yok.

"Tabii ki Robert'i bir yıl daha takımda tutma şansına sahipler çünkü kontrat 2023 yazına dek devam ediyor ama bunu yapmalarını tavsiye etmem çünkü Robert Lewandowski Bayern Münih için artık güzel bir anıdan ibaret.

"David Alaba transferinde de benzer bir süreç yaşandı ve Alaba kontratının bitmesine bir yıl kala ayrılma kararı verdiği için düşman olan ben oldum. Alaba'nın kararında benim etkim yoktu ama sözleşme görüşmelerinden sorumlu kişiler ona kayıtsız davrandığı için ayrıldı"

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