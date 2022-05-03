Avrupa futbolunda son haftalara girilirken, sezonun en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı ödülü için ilk sırada yer alan isim Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski olurken, 33 yaşındaki oyuncunun en yakın takipçileri Lazio'dan Ciro Immobile ve Real Madrid'de bu sezon harikalar yaratan Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Katsayı puanı nedeniyle attığı 34 golle 68 puan toplayan Lewa'yı 54 puanla Lazio'da attığı gollerle Serie A'nın gol kralı olan Immobile ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kritik gollere imza atan 52 puanlı Benzema takip ediyor.

Listenin ilk üç sırasında olan isimlerin tamamının 30 yaşın üzerinde olması dikkat çekerken, dördüncü isim ise oldukça şaşırtıcı.

28 yaşındaki Norveçli santrfor Ohi Anthony Omoijuanfo Molde'de geçirdiği geride bıraktığımız sezonda 29 maçta 27 gol atarken, kontratının sona ermesinin ardından Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu ve gollerine burada da devam etti.

Milli formaya hasret

İçinde bulunduğumuz sezonda toplamda 33 gol bulan ve Transfermark'ta değeri bonservis bedeli ortalama 1.7 milyon euro olarak gösterilen Omoijuanfo, listede üst sıralarda yer alan en ucuz oyuncu oldu.

Oldukça skorer performansına rağmen Norveç'in Erling Haaland ve Alexander Sörloth gibi isimlerden oluşan santrfor rotasyonunda 2017'den bu yana şans bulamayan Omoijuanfo katsayı problemi nedeniyle 49.5 puanda kalmış durumda.

Altın Ayakkabı yarışında Kylian Mbappe, Dusan Vlahovic ve Mohamed Salah gibi isimleri geride bırakan Omoijuanfo Kızılyıldız formasıyla çıktığı dokuz maçta attığı altı golle takımının şampiyonluk yarışında zirvede yer almasında da önemli rol oynadı.

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