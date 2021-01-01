Robert Lewandowski: Nagelsmann'ı tanımıyorum

Polonyalı golcü, yeni hocasını iyi tanımadığını ancak Nagelsmann'ın takımlarının her zaman beklentinin üzerine çıktığını söyledi.

Bayern Münih, sezon sonunda görevi bırakacak olan Hansi Flick'in yerine teknik direktörlük koltuğuna Julian Nagelsmann'ı getirdi ve Robert Lewandowski bu durumu memnuniyet ile karşıladı.

Polonyalı golcü, Bayern'in 25 milyon euro tazminat ödeyip rekor bir ücretle göreve getirdiği 33 yaşındaki hoca için heyecanını dile getirdi.

Ne söylendi?

Bayern'in santrforu, Sport Bild'e yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi:

"Julian Nagelsmann'ı iyi tanımıyorum, ancak söyleyebileceğim şey, takımları her zaman hayâl edemeyeceğiniz bir seviyeye yükseltmeyi başardığıdır.

"Nagelsmann'ın takımlarının performansı çoğunlukla beklentilerin üzerinde, tek bir oyuncunun kalitesinden daha fazlasıyla ilgili."

Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness ise Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada şu yorumu yaptı:

"Nagelsmann çok iyi bir seçim."

Lewandowski'den Hansi Flick'e övgü

Polonyalı golcü, görev süresi boyunca güçlü bir ilişki kurduğu Hansi Flick hakkında ise şunları söyledi:

"O sadece harika bir hoca değil, aynı zamanda harika bir insan. Onunla özel konular hakkında da konuşabilirsiniz.

"Hansi Flick ile tarihi şeyler başardık. O, Bayern'deki en iyi zamanımdı, bize her zaman ne bekleyeceğimize dair net bir plan verdi."

Nagelsmann ne söyledi?

Genç teknik direktör, 1 Temmuz'da resmî olarak Bayern'in yeni patronu olana kadar tamamen Leipzig'deki görevlerine odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Nagelsmann, salı günü Bayern'in başına geçtiği resmen açıklandıktan sonra gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Vedalaşmak ve anılardan bahsetmek için henüz çok erken, çünkü Leipzig'de işim bitmedi.

"Görevim yazın sona erecek, ancak o zamana kadar tam gaz devam edecek. Sonunda bir kupa kazanmak isteyen kararlı bir grup haline geldik.

"Bayern Münih'te hocalık yapacağım için heyecan duyduğumu ve bu eşsiz fırsat ortaya çıkarsa bu işi üstlenmekten mutluluk duyacağımı hiçbir zaman gizlemedim."

Daha fazlası:

PSG'den Lionel Messi'ye teklif

Pep Guardiola: Kylian Mbappe ve Neymar'ı düşünmediğimde daha iyi uyudum

Thomas Tuchel: "Timo Werner kızgın"