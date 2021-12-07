Robert Lewandowski, Messi için yaptığı Ballon d'Or yorumuna açıklık getirdi: "Sözlerim çarpıtıldı"

2021 Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'ye kaptıran Robert Lewandowski, Arjantinli oyuncunun kürsüde sarfettiği sözler hakkında konuşmuştu.

Messi ne söylemişti?

Lewandowski'nin 2020'de iptal edilen ödülü hakettiğini söyleyen Messi, France Football'dan geriye dönük bir kararla Lewandowski'nin ödüllendirilmesini talep etmişti.

"Robert Lewandowski'den bahsetmek istiyorum. Onun gibi bir futbolcuyla yarışmak, benim için büyük bir onurdu.

"Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz.

"Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor.

Lewandowski'nin sözleri gündem oldu

Kanale Sportowym ile yaptığı röportajda Messi'nin bu açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Lewandowski, "Umarım gönülden konuşmuştur, içi boş bir açıklama değildir" sözlerini kullanmıştı.

Polonyalı yıldızın röportajından diğer satırbaşları ise şu şekildeydi:

"Üzgün hissediyorum. Bunu inkar edemem. Mutlu olduğumu söyleyemem, aksine üzgünüm."

"Ödüle çok yaklaşmıştım. Elbette Messi'nin başardıklarına ve futboluna saygı duyuyorum. Onunla rekabet edebilmek bile ulaştığım seviyenin bir kanıtı."

Bu kez Kicker'e konuştu

Lewandowski, Salı günü yaptığı açıklamayla röportajdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Messi'nin dürüstlüğünü sorgulamak gibi bir amacı olmadığını söyledi.

"Polonya'da bir TV kanalına verdiğim röportajda söylediklerim yanlış yere çekildi. Lionel Messi'nin dürüstçe ya da gönülden konuşmadığını ima etmedim."

"Aksine, Paris'te 2020 Ballon d'Or ödülünü hakettiğimi söylemesi beni derinden mutlu etti. Messi'nin sözleri eyleme dökülürse bundan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum."

"Lionel Messi'ye büyük saygı duyuyorum ve onu 2021 Ballon d'Or ödülünü kazandığı için bir kez daha tebrik ediyorum."

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