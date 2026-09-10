Rodrigo De Paul ile Robert Lewandowski, Inter Miami ile Chicago Fire arasında oynanan MLS maçında karşı karşıya geldi. İkili sözlü tartışmaya girerken, Arjantinli orta saha oyuncusu Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'ndaki sözlerini güçlü şekilde hatırlatan bir ifade kullandı.

Inter Miami ile Chicago Fire çarşamba akşamı yenişemedi. Lewandowski, onuncu dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Polonyalı forvet, Andrew Gutman'ın ortasını arka direkte mükemmel bir şekilde tamamladı.

Devre arasının ardından Inter Miami skora yeniden denge getirdi. Messi'nin kullandığı korneri, rakiplerinin üzerine iyi yükselen Casemiro ağlara gönderdi. Ancak ilginin büyük bölümü sonunda maçın son bölümüne yöneldi.

De Paul takım arkadaşını savundu

89. dakikada Lewandowski ile Inter Miami savunmacısı Ian Fray arasında gerginlik yaşandı. Polonyalı forvet rakibine hafif bir itiş yaptı, Fray ise bunun ardından teatral bir şekilde yere düştü. Daha sonra ayağa kalktı ve Lewandowski'yi yere itti.

Fray daha sonra bir korneri savunmak için olay yerinden uzaklaştı, ancak Lewandowski yaşananları henüz kapatmak istemedi ve yeniden yüzleşme aradı.

De Paul'ün olaya dahil olduğu an da buydu. Ateşli orta saha oyuncusu doğrudan Lewandowski'nin karşısına geçti. İkili bir süre neredeyse burun buruna durdu ve ardından birkaç söz exchange etti. Marca'ya göre De Paul burada, "Kendini ne sanıyorsun, aptal? Ben iki Copa América ve bir Dünya Kupası kazandım. Ya sen?" dedi.

De Paul'ün öne sürülen sözleri, 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin yaşadığı ikonik bir anla benzerliği nedeniyle doğrudan büyük yankı uyandırdı. Messi, Hollanda'ya karşı oynanan çeyrek finalin ardından Wout Weghorst ile karşı karşıya gelmişti. Arjantinli, maç sonrası verdiği röportajda Hollanda Milli Takımı'nın forvetine bakarak artık tüm dünyada bilinen şu sözleri söylemişti: "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá pa' allá, bobo." Yani: "Ne bakıyorsun, aptal? Defol git, aptal."



