Attığı gollerle Barcelona'nın La Liga'da zirvede yer almasında önemli rol oynayan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, futbolun her geçen gün değişime uğradığını ve takımların yeni oyun sistemlerine adapte olduğunu söyledi. 10 yıl önceki sistemlerin artık geçerli olmayabileceğini savunan Lewandowski, oyun tarzlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sezonun geri kalan bölümünde her şeyin mümkün olduğuna inanmalıyız ancak iki kupa için düşünmek için henüz erken.

Barcelona'nın DNA'sı nedeniyle her zaman güzel futbol peşinde koşmamız gerektiğini biliyorum ama aynı zamanda futbolun değiştiğini de anlamalıyız.

Örneğin 10 yıl önceki Barcelona'nın futbolu bugün artık işe yaramayabilir. Günümüz futboluna uyum sağlamalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Futbol artık 10-15 yıl önceki gibi değil. Tiki-taka bugün çalışmayabilir. Sahip olduğunuz oyuncular ile o trend olan oyun arasındaki dengeyi bulmanız gerekiyor.

Modern futbolda herhangi bir sisteme nasıl uyum sağlayacağınızı bilmelisiniz. Savunmadaki oyun tarzımız çok iyi ve bu pozisyonlarda çok iyi oyunculara sahibiz.

Benim gibi hücum oyuncuları bu şekilde çok daha rahat oynuyor çünkü arkamızın kollandığını biliyoruz ve bu çok önemli.

Kendini güvende hissetmek gol atmayı da kolaşlaştıran bir faktör.

Tüm iyi takımların ilk adımlarının iyi bir savunmaya sahip olmak olduğunu biliyoruz"