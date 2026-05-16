Robert Lewandowski, FC Barcelona'da geçirdiği dört sezonun ardından ayrılıyor

Üst düzey forvet Robert Lewandowski, bu sezonun sonunda FC Barcelona'dan ayrılacak. 37 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bunu Cumartesi öğleden sonra Instagram üzerinden kendisi duyurdu.

Lewandowski, çeşitli önemli anları içeren bir videonun yanı sıra uzun bir metin de paylaştı. “Dört yıl süren zorlu ve çalışkan bir dönemin ardından, artık yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. Dört sezon, üç şampiyonluk.”

"İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim."

Ardından Lewandowski tek bir kişiye seslendi. “Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşamama fırsat verdiği için başkan Joan Laporta’ya özel teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Barça ait olduğu yere geri döndü. Yaşasın Barça. Yaşasın Katalonya,” diye gururla sözlerini noktaladı tecrübeli golcü.

Barcelona, Lewandowski’yi 2022 yılında Bayern Münih’ten 45 milyon avroya transfer etmişti. Blaugrana formasıyla 191 maçta 119 gol attı.