Bayern Münih'in bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 37 gol atan golcüsü Robert Lewandowski, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın önümüzdeki yıllarda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yerini alacağı yönündeki yorumlara değindi.

Polonyalı golcü bu yorumlara katılmanın oldukça zor olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

France Football'a yaptığı açıklamada Mbappe ve Haaland'ın çok önemli yeteneklere sahip olduğunun altını çizen Lewandowski buna rağmen Ronaldo ve Messi'nin yerlerini doldurmanın zor olduğunu söyledi:

"İki oyuncunun da yetenekli olduğu çok açık ama önümüzdeki iki veya üç yıl içinde diğer genç santrforların onlara yetişemeyeceğini kim bilebilir?

"Uzun bir süre boyunca dünya futboluna hükmedeceklerini söylemek kolay değil. Messi ve Ronaldo bunu 12 yıldır başarıyor. Her iki oyuncu da kazanmaları gereken her şeyi kazanıp tarihe geçti.

"Önümüzdeki yıllara gelince, dünyanın en iyisi olmak için yarışan çok sayıda oyuncu olacağına eminim.

"Mbappe her iki ayağını da çok iyi kullanıyor ve Dünya Kupası kazandı. Stilini Thierry Henry'ye benzetiyorum. Şimdiden futbol tarihine geçti bile.

"Haaland da dünyanın en iyilerinden biri. Bazen onun yavaş olduğunu düşünebilirsiniz ama hızlı, patlayıcı güce sahip ve teknik olarak harika"

İkisi de çift hanelere ulaştı

PSG'den gelen yeni sözleşme tekliflerini kabul etmeyen ve gelecek sezonda Real Madrid forması giymesi beklenen Mbappe bu sezon PSG için oynadığı 31 karşılaşmada 21 gol atarken, 13 de asist yapmıştı.

Sezonun ilk haftalarında sakatlık problemiyle boğuşan Haaland ise Dortmund formasıyla çıktığı 20 maça 23 gol sığdırdı.

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