Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Polonyalı golcü, daha yoğun duygular hissetmek istediğini söyledi.

Bundesliga'da sezonun sona ermesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan Robert Lewandowski, bu talebini tekrarladı.

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Barcelona'ya transfer olmak istediğini belirten Polonyalı golcü, ülkesinin basınından Onet Sport'a yaptığı açıklamada Bayern Münih yönetimiyle uzlaşabilmek için önümüzdeki günlerde masaya oturacaklarının sinyalini verdi.

Ne söylendi?

"Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum. Sadakat ve saygıyı çok önemsiyorum. Kulüple birlikte bir çözüm bulmak şu an atabileceğimiz en iyi adım gibi görünüyor. Bayern Münih'e dair içimde bir şeyler öldü. Daha fazla ve daha yoğun duygular hissetmek için Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum. Barcelona dışında hiçbir teklifle ilgilenmiyorum ve orada oynamak istiyorum"

Bayern bırakmaya yanaşmıyor

Golcü oyuncunun menajeri Pini Zahavi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bayern Münih yönetiminin birkaç ay önce Lewandowski'yi satıp yerine Erling Haaland'ı almak istediğini ve bu durumun Lewandowski'yi hayal kırıklığına uğrattığını söylemişti.

Zahavi, Lewandowski'nin durumun farkında olduğunu ve bu nedenle ayrılmaya karar verdiğini belirtmişti.

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn ise yaptığı açıklamada Lewandowski'nin basına takımdan ayrılmak istemesinin profesyonellikten uzak bir davranış olduğunu söylemişti. Bu tarz konuların basına konuşarak çözülemeyeceğini vurgulayan Kahn, Bayern Münih'in Lewandowski'yi kolay kolay bırakmayacağının sinyallerini vermişti.

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