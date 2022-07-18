Polonyalı yıldız yeni takımına yalnız gol atmaya değil aynı zamanda şampiyonluklar yaşamaya geldiğini söylüyor.

La Liga'da yeni bir maceraya atılan Robert Lewandowski, Barcelona'yı hak ettiği yere koyup zirveye taşımak için kolları sıvadı.

33 yaşındaki golcü, Bayern Münih ile geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübe veda etti ve Katalan devinin yolunu tuttu.

Transferinin ardından Barcelona'nın ABD'deki hazırlık kampına giden Polonyalı yıldız, yeni takımı hakkındaki ilk sözlerini Miami'de söyledi.

Robert Lewandowski ne söyledi?

Robert Lewandowski, Bayern Münih ile Barcelona arasında süren görüşmelerde sabırsız bir bekleyiş içindeydi. Polonyalı yıldız kendisi için uzun birkaç gün olduğunu kabul ediyor ancak artık Barcelona'da olduğu için mutlu:

"Barcelona'ya imza attığım için çok mutluyum. Son birkaç gün benim için uzun sürdü ama sonunda anlaşma oldu. Artık hayatımda yeni bir bölüme ve yeni bir mücadeleye odaklanabilirim. Doğru kulüpteyim. Sadece maç kazanmak için değil aynı zamanda şampiyonluklar yaşamak için geldim."

Lewandowski neden Barcelona'yı tercih ettiğini ise şu sözlerle açıklıyor:

"La Liga'da oynama deneyimini yaşamak ve bunu harika bir kulüpte yapmak istedim. Ayrıca ailem de yeni meydan okumalara açılmak istedi ve bu kulübü, bu şehri seçtik."

"Zirveye dönmenin ve Barcelona'yı hak ettiği yere koymanın zamanı geldi. Ben sadece bu amaç için buradayım. Mümkün olduğunca çok şampiyonluk yaşamak istiyorum."

Lewandowski, Xavi hakkında ne söyledi?

Polonyalı oyuncu, transferinden önce Xavi ile de konuştuklarını söylüyor: "Evet Xavi, başından beri bana fikirlerini ve benimle ilgili planlarını anlattı."

"Barcelona'ya gelmeyi kabul etmek benim için kolay oldu çünkü onunla aynı fikri ve felsefeyi paylaşıyorum. Harika bir futbolcuydu ve kulübü başarıya taşıyacak en uygun kişi. Bir teknik direktör olarak harika bir geleceği olacak ve bu heyecan verici projenin parçası olmak istiyorum."

"Açıkçası ben forvetim ve gol atmaya ihtiyacım var. Ama en önemli şey takım. Kadroda kaliteli oyunlar var ve birlikte harika işlere imza atabiliriz. Bu sezon önemli işler yapacağımızdan eminim."

Daha fazlası