Robert Lewandowski, şu sıralar dikkatini çeken iki genç yeteneği açıkladı ve Barcelona’nın göz kamaştıran oyuncusu Lamine Yamal’ın gelecekte bireysel ödüller kazanacağını öngördü. Efsanevi golcü, Bayern Münih’in yıldızı Michael Olise’in hızlı yükselişinden de aynı ölçüde etkilendiğini itiraf etti.

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Lewandowski, Yamal'ın gelecekte büyük başarılara ulaşacağını düşünüyor

Eski Barcelona forveti Lewandowski'nin Yamal'ın ulaşabileceği seviye konusunda pek şüphesi yok. 19 yaşındaki oyuncu, çıkış yaptığı günden bu yana futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve hem kulübü hem de ülkesi için kilit bir isim hâline geldi. Polonyalı forvet, kanat oyuncusunun bir gün dünyanın en iyi futbolcusu seçilmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyor.

Genç oyuncunun potansiyeli hakkında konuşan Lewandowski, La Masia çıkışlı futbolcunun futboldaki en büyük bireysel ödülü kazanacağına inandığını belirtti. Lewandowski, The Athletic'e verdiği röportajda, “Elbette Lamine'in Ballon d’Or'u kazanması için parmaklarımı çaprazlıyorum. Özellikle yaşı göz önüne alındığında inanılmaz bir oyuncu. Ancak bugünü geçmişle karşılaştırırsanız durum biraz farklı” dedi.

Ballon d’Or yarışı artık çok daha açık

Lewandowski, geçmişteki kendi Ballon d’Or hikâyesini bir kenara bırakarak futbolun en prestijli bireysel ödülüne ilişkin tablonun nasıl değiştiğini açık yüreklilikle değerlendirdi. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki kıyasıya rekabetin damga vurduğu dönemi özlediğini kabul etti. O dönemde yarışın, futbolun zirvesindeki iki ya da üç büyük favori arasında geçeceği neredeyse kesindi.

Lewandowski, buna karşılık rekabetin artık çok daha açık ve öngörülemez olduğunu söyledi. Bugün yarış, iki oyuncunun hâkimiyetinde olmak yerine ödülü kazanabilecek çok sayıda aday barındırıyor. “Şimdi gördüğüm kadarıyla yarış biraz daha açık. Belki de 10 oyuncu sayabilirsiniz ve her birinin bu Ballon d’Or'u neden kazanabileceğine dair gerekçeler bulabilirsiniz” dedi.

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Michael Olise'in etkisi Lewandowski'yi hayran bıraktı

Yamal etrafındaki beklentiler büyük olsa da Lewandowski, Bundesliga'yı da yakından takip ediyor. Tecrübeli forvet, Olise'in Allianz Arena'daki performansından büyük ölçüde etkilendiğini kabul etti. Şu anda Major League Soccer'da oynayan Lewandowski, eski Crystal Palace oyuncusuna duyduğu hayranlığı gizlemedi. Polonyalı futbolcu, “Olise benim için ‘Vay canına’ dedirten bir oyuncu. Maçın gidişatını değiştirebiliyor. Bence [Harry] Kane, Olise ve [Luis] Díaz arasındaki uyum ve iş birliği de kusursuz” dedi.

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“Olise'in böyle bir oyuncu olması beni etkiliyor. Önünde harika bir gelecek var. Herkesin Lamine hakkında konuştuğunu biliyorum ama ben bazen farklı oyuncuları bulmaya ve henüz herkesin görmediği şeyleri görmeye çalışıyorum. Bana göre Olise de Dünya Kupası'nda bir ya da iki gol atsaydı, Lamine veya Harry Kane gibi Ballon d’Or'un favorilerinden biri olurdu.”

Bayern'de isabetli tercihler ve doğru kararlar

Lewandowski gibi bitirici bir golcü için Olise'in en çok öne çıkan özelliği, topla oynarken gösterdiği oyun zekâsı. Kanat oyuncusu, bu sezon Alman kulübüyle tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti. Bu üretkenlik, Bayern'in sezonun ilk bölümünde Bundesliga tablosunun zirvesindeki yerini korumasına yardımcı oldu.

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Lewandowski, Fransız oyuncunun belirleyici özelliğinin olgunluğu olduğunu söyledi. “Kararları kusursuz. Zamanlamayı çok iyi ayarlıyor; gol atmak için ne zaman şut çekeceğini, ne zaman pas vereceğini ve nasıl bir pas atacağını biliyor. Lamine'i izlemeyi seviyorum ama Olise'i de öyle” diye ekledi.