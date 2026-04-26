"Robert Lewandowski ayrılacak gibi görünüyor, Marcus Rashford ise beklemede: FC Barcelona 120 milyonluk bir forvet istiyor"

FC Barcelona'da önümüzdeki sezonun forvet pozisyonu konusunda çok hareketlilik var. Robert Lewandowski, Marcus Rashford ve Ferran Torres bu sezon bu pozisyonlarda görev yapıyor, ancak BBC, Polonyalı ve İngiliz oyuncuların geleceği hakkında daha fazla bilgiye sahip.

Rashford, bu sezon Manchester United'dan kiralandı. Forvet, Katalan kulübünde daha uzun süre kalmak istiyor. Rashford'un kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor, bu nedenle bu opsiyon kullanılırsa, gelecek sezon resmi olarak Barça'nın bir oyuncusu olacak.

Rashford'un çevresinde bir rahatsızlık ortaya çıktı. Barcelona'nın iki yeni forvetle yoluna devam etmek istediği ve bu nedenle Rashford'u kalıcı olarak kadroya katmak için yer olmadığına dair söylentiler dolaşıyor. BBC'nin kulislerden duyduğuna göre, 30 milyonluk satın alma opsiyonu başka bir yere yatırılsa daha iyi olur.

Ancak bu, İngiliz oyuncunun menajerleri için paniğe kapılma sebebi değil. Onlara göre, müzakerelerde bu tür söylentiler her zaman olur. Kesin olan şey, Barça'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar vermesi halinde Rashford'un maaşından kesintiye uğrayacağı.

BBC ayrıca Lewandowski'nin Katalan kulübünden ayrılacağını da biliyor. Polonyalı forvetin sözleşmesi sona eriyor. Barça, 37 yaşındaki oyuncuyu daha uzun süre kadrosunda tutmak istedi, ancak Lewandowski şartları kabul etmedi.

Barcelona ona maaş indirimi teklif etmiş ve kulüp, takım içinde daha küçük bir rol üstlenmesini öngörmüştü. Golcü oyuncu şimdilik hırslı ve Juventus ile AC Milan'ın ilgisinden memnun.

BBC'ye göre Julián Álvarez en öncelikli hedef. Arjantinli oyuncunun transferi 120 milyon avrodan fazla tutacak gibi görünüyor, bu da forvetin takıma katılması işini oldukça zorlaştırıyor. Diğer forvetin ise dinamik bir profile sahip olması gerekiyor: topu yokken agresif, yüksek yoğunlukta baskı yapabilen ve kısa pas oyununda önemli bir rol üstlenebilen bir oyuncu.