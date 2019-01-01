Robert Huth: Chelsea'nin Hazard'ı 100 milyon sterline satması delilik olur!

Eden Hazard'ın Real Madrid'e transfer olacağı spekülasyonları devam ederken, eski bir Chelsea'liden bu söylentilere 'delilik olur' yorumu geldi.

'nin eski defans oyuncusu Robert Huth, Eden Hazard'ın satılmasının söz konusu dahi olamayacağını ifade etti.

Huth, FIFA'dan gelen transfer yasağının ardından Hazard'ın satılmasının delilik olacağını vurguladı.

Maviler, FIFA'nın kararıyla önümüzdeki iki transfer döneminde transfer yapamayacak. Chelsea bu kararı temyize götürdü ancak henüz bir gelişme yaşanmadı.

Chelsea Kulübü, bu karara göre yeni bir oyuncu transfer edemeyecek. Huth, BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada bu durumun Hazard'ın satılmaması için en önemli nedenlerden biri olduğunu belirtti:

" 'den daha iyi bir fırsat yok. Ancak Chelsea'nin, halihazırda bir transfer yasağı varken Hazard'ı satması delilik olur. Yerine birini alamayacaksan 100 milyon sterline oyuncu satmanın anlamı ne? Sadece ana oyuncularınızdan birini kaybedersiniz."

28 yaşındaki Belçikalı oyuncunun Chelsea'deki geleceğine dair bir plan yapmaması, Real Madrid spekülasyonlarını artırıyor.