Robbie Fowler: Mohamed Salah'ın bencil oynaması problem değil

Liverpool'un efsane golcüsü Robbie Fowler, Mohamed Salah'ın olağanüstü bir oyuncu olduğunu ve görevi ne olursa olsun yıldızının parlayacağını söyledi.

Robbie Fowler, Mo Salah hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Geçtiğimiz sezon Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız, tüm kulvarlarda attığı 44 golle saysız bireysel ödülün sahibi olmayı başarmıştı. İçinde bulunduğumuz sezonun geri kalan bölümünde 19 gole imza atarak formunu sürdüren Salah'a, eski Liverpool oyuncusu Robbie Fowler'dan destek geldi.

Kırmızıların resmi sitesine konuşan Fowler, "Şu ana kadar yaptıkları muhteşem. Liverpool gibi köklü bir kulübün tarihine bu kadar kısa bir sürede geçmek takdire şayan," ifadelerini kullandı.

Salah'ın bu sezon kaleye daha yakın oynamasıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Fowler, "O iyi ve akıllı bir oyuncu. Akıllı oyuncular her yerde oynayabilir. Salah da yoktan gol var edebilen bir isim. Bu sebeple formunu korumasına şaşırmıyorum," dedi.

Mısırlı yıldızın sahada bir forvet gibi gole odaklandığının sorulması üzerine eski Liverpool'lu, "Bu teknik ekibin istediği birşey olabilir. Onun çok bencil oynadığını düşünmüyorum. Zaten iyi bir golcü olmak için her zaman biraz bencil olmalısınız. Bunu iyi veya kötü olarak yorumlamıyorum, Liverpool'un geçmişteki bütün iyi forvetlerinde biraz bencillik görebilirsiniz," diye ekledi.

Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 85 maçta 63 gole imza atarak taraftarların gözdesi haline geldi.