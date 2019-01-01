Robbie Fowler: Klopp Coutinho yerine kimseyi istemedi

Liverpool'un eski oyuncularından Robbie Fowler, Alman çalıştırıcının Coutinho transferinde yaşanan süreci nasıl yönettiğini yorumladı

'un 2018 yılının Ocak ayında Philippe Coutinho'yu 'ya sattıktan sonra Brezilyalı oyuncunun yerini alacak bir transfer yapması bekleniyordu.

Buna rağmen kadrosunu başka mevkiler üzerinden güçlendiren Jürgen Klopp, takımını arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi finaline taşımış ve bir tanesinde zafere ulaşmıştı.

talkSPORT'a açıklamalarda bulunan Liverpool efsanesi Robbie Fowler, Alman çalıştırıcının Coutinho'nun yerine birini almak için uğraş bile göstermediğini ifade etti.

Efsane golcü, Brezilyalı yıldızın Barcelona'ya gidişinden sonra yaşanan süreç hakkında şu görüşlerde bulundu:

"Coutinho gitmek istiyordu tamam ama herkes yerine birinin geleceğini söyledi. Klopp ise aslında onun yerini doldurmak istemiyordu. O, Liverpool'a daha iyi hizmet edecek farkli tipte oyuncuların peşindeydi. Bu onun seçtiği bir yoldu ve bana göre aslan payını Jürgen'e vermemiz gerek"

Haberin devamı aşağıda

Brezilyalı yıldızını sattıktan sonra beklentilerin aksine başarılı oyunundan kayıp vermeyen Liverpool, Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra şimdi de Premier Lig hasretini bitirmek istiyor.

Barcelona'da büyük hayal kırıklığı yaratan Philippe Coutinho ise geçtiğimiz yaz transfer döneminde 'e kiralanmıştı.

Yerel liginde son olarak 1990 yılında şampiyonluk yaşayan Kırmızılar, Premier Lig'de bu sezon henüz maç kaybetmedi ve 12 haftanın ardından en yakın takipçisi 'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.