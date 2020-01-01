Robbie Fowler: Jürgen Klopp'a artık Tanrı diyebiliriz

Liverpool'un "Tanrı" lakaplı eski forveti, kulübe kazandırdığı lig şampiyonluğunun ardından bu lakabını Klopp'a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

'un 1990'dan beri ilk lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından kulübün efsane oyuncularından Robbie Fowler, Jürgen Klopp hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

Liverpool kariyeri boyunca "Tanrı" lakabıyla anılan Fowler, bu lakabını Klopp'a vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Optus Sport' a konuşan Fowler, "Sanırım Tanrı lakabından vazgeçip, onu Jürgen'e vermek zorunda kalacağım. Jürgen artık "Tanrı" olarak adlandırılabilir, değil mi?" şeklinde konuştu.

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"Onun bu lakaba sahip olmasına izin vereceğim," diyen Fowler, "Dürüst olmak gerekirse harika hissediyorum. Liverpool için uzun süredir oynamadığımızı biliyorum ama burada olmak ve buna tanık olmak kesinlikle inanılmaz" yorumunu yaptı.

2015 yılında Liverpool'un başına geçen Klopp, geçen sürede kulübe Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından Premier Lig şampiyonluğunu da kazandırdı.