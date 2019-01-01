Robbie Fowler Avustralya ekiplerinden Brisbane Roar ile anlaştı
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Liverpool formasıyla 1990'lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.
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Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland'ın Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.