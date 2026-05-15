Rob Dieperink Londra'da tutuklandı; FIFA, hakemi Dünya Kupası kadrosundan çıkardı

De Telegraaf'ın haberine göre Rob Dieperink, skandala karıştı. Hollandalı hakem ve uluslararası VAR görevlisi, Londra'da oynanan Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki Conference League maçı sonrasında, reşit olmayan bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak da dahil olmak üzere üç suçtan şüpheli olarak gözaltına alındı. Londra polisi, delil yetersizliği nedeniyle Dieperink aleyhindeki tüm suçlamaları düşürdü.

Dieperink, 9 Nisan'da Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki çeyrek final maçında VAR olarak görev yapmıştı. The Sun'ın haberine göre, bir "UEFA yetkilisi" otelde 17 yaşındaki bir gençle temas kurmuş ve onu odasına götürmeye çalışmış. Bu sırada istenmeyen fiziksel temas da söz konusu olmuş.

Maç sırasında genç, polise başvurdu. Otele döndüğünde Dieperink, diğer UEFA yetkililerinin huzurunda tutuklandı. Hollandalı, sorgu için götürüldü ve soruşturma devam ederken daha sonra serbest bırakıldı.

Dieperink'in avukatı ile Londra polisi arasındaki yazışmalardan, iki suçlamanın kısa sürede geri çekildiği anlaşılıyor; De Telegraaf, belgeleri inceledikten sonra bunu doğruladı. Suçlamalar, bir reşit olmayan kişiyle cinsel içerikli iletişim kurmak ve bir reşit olmayan kişinin fotoğrafını veya sahte fotoğrafını bulundurmakla ilgiliydi. Üçüncü suçlama olan sözde cinsel taciz de daha sonra delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü.

Haberlere göre Dieperink, soruşturmaya başından itibaren tam olarak işbirliği yaptı ve telefonunu ve dizüstü bilgisayarını derhal yetkililerin kullanımına sundu. KNVB, olaydan kısa bir süre sonra bilgilendirildi ve onu Hollanda'daki maçlarda görevlendirmeye devam etme kararı aldı.

Uluslararası alanda bu mesele Dieperink için büyük sonuçlar doğurdu. FIFA, normalde hakem Danny Makkelie’nin sabit VAR’ı olan Dieperink’i Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek Dünya Kupası’na götürmeme kararı aldı. Dünya Futbol Federasyonu, yalnızca kusursuz bir sicile sahip hakemleri kadroya almak istediğini belirtti. Sonunda Fransız Willy Delajod, ek VAR olarak hakemler listesine eklendi.

KNVB sözcüsü, istenmeyen davranışlarla ilgili ihbarların her zaman ciddiye alındığını vurguladı. “Rob Dieperink ilk andan itibaren tam işbirliği yaptı ve KNVB’ye karşı şeffaf davrandı. Mevcut tüm bilgilere dayanarak, onu Hollanda ligindeki maçlara atamamamız için bir neden görmüyoruz,” dedi federasyon.

Dieperink de duruma tepki gösterdi. De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, “Haksız yere suçlanmak beni çok üzdü” dedi. “Suçlamalar çürütüldü ve konu, yeterli ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından dosyalanmıştır. FIFA’nın beni Dünya Kupası’nda görevlendirmemeye karar vermesi üzücü.”