Rob Dieperink’in vefatının ardından çıkan haberler Go Ahead Eagles’ı şok etti

Go Ahead Eagles yöneticisi Jan Willem van Dop, KNVB hakemi Rob Dieperink’in vefatının ardından internette dolaşan şok edici bir haberden uzak duruyor.

Pazartesi günü, Borculo doğumlu hakemin 38 yaşında vefat ettiği duyuruldu. Dieperink, vefatından birkaç gün önce Go Ahead ile Apollon Limassol arasındaki hazırlık maçını yönetmişti.

İnternette, Dieperink’in vefatında sözde olumsuz tezahüratların büyük rol oynadığına dair bir izlenim yaratıldı. Bu iddiaya dayanarak, tanınmış gazeteciler de makaleler yayınladı.

Açıklama

Van Dop, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda bu iddialara yanıt vermek zorunda hissetti. “Maç sırasında kulüp olarak herhangi bir incitici söz duymadık. Yine de bazı seyirciler tarafından uygunsuz sözler sarf edilmişse, bunu kesin bir dille kınıyoruz. Bu tür davranışlar kulübümüze yakışmaz ve elbette bunlardan uzak duruyoruz.”

Maçtan sonra Van Dop, Dieperink ile bizzat görüştü. Hakemin ani vefatının ardından geçen günlerde kendi taraftarları hakkında bir araştırma yaptı.

Van Dop, bu kapsamda hakem sorumlusu Raymond van Meenen ile de temasa geçti ve van Meenen de yardımcı hakemlere danıştı. “Onlar, maç sonrası hakem ekibiyle yapılan değerlendirmede, olası incitici ifadelerle ilgili herhangi bir şeyin gündeme gelmediğini belirttiler.”

Dieperink’in neyden vefat ettiği ve bunun bir sebebi olup olmadığı konusunda internette pek çok söylenti dolaşıyor, ancak gerçek şu ki kimse bunu resmi olarak doğrulamadı. Polis, aile, KNVB ve işvereni Berkelland Belediyesi, ölüm nedeni veya koşulları hakkında hiçbir açıklama yapmadı.