Rizespor'da Sumudica istifa etti ama futbolcular vazgeçirdi

Çaykur Rizespor'da 2-0'lık BB Erzurumspor yenilgisinin ardından sıcak saatler yaşandı.

Çaykur Rizespor'da sezon ortasında Stepjan Tomas'ın ardından göreve gelen Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın, BB Erzurumspor yenilgisinin ardından istifa kararı aldığı ancak oyuncuların ısrarı sonrasında bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü.

beIN Sports'ta yer alan habere göre 2-0'lık yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrayan 49 yaşındaki teknik adam istifa kararını oyunculara iletti. Oyuncuların son bir şans talebi doğrultusunda bu kararını yeniden gözden geçiren Sumudica'nın istifa kararını şimdilik rafa kaldırdığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor'un başında dört maça çıkan Sumudica, bu maçlarda bir beraberlik ve üç yenilgi yaşamıştı.

Ne olmuştu?

Sumudica takımının 2-0 yenildiği BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşta katılması gereken yayına yardımcısını göndermişti. Sumudica'nın yerine maç sonu değerlendirmesini yapan Gabriel Margarit, "Sumudica şu anda kendisini iyi hissetmiyor. Doktorumuz soyunmda odasında kendisine müdahale ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Rizespor'un Sumudica döneminde oynadığı maçlar