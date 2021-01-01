Rizespor'da Sumudica BB Erzurumspor maçı sonrasında sağlık sorunu yaşadı

Çaykur Rizespor'un Rumen teknik direktörü BB Erzurumspor maçının ardından sağlık problemi yaşadı.

Süper Lig'de 25'inci haftanın açılış maçında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica maçtan sonra kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa demeç vermedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşla yapılan röportaja katılan Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Sumudica şu anda kendisini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında doktorumuz kendisine müdahalede bulunuyor" ifadelerini kullandı.