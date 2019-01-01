Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Fenerbahçe ile Muriqi için anlaştık

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor Kulübü, resmi Twitter hesabı üzerinden Vedat Muriqi transferi konusunda ile anlaştığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal; “ Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi’nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir.”

Saygılarımızla Çaykur Rizespor Kulübü"

Kosovalı golcünün transferi için ve Fenerbahçe kıyasıya bir rekabet içindeydi.

Vedat Muriqi, Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 34 Süper Lig maçında 17 gol ve 8 asist kaydetti.