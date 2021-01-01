Rizespor'a imzayı atan Bülent Uygun, Marius Sumudica'ya çattı: Başaramadıysanız gideceksiniz

Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, eski teknik direktör Marius Sumudica'yı eleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki imza törenininin ardından tecrübeli teknik direktör basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bülent Uygun ne dedi?

"Baba ocağına gelmekten mutluluk duyuyorum. Çaykur Rizespor camiasını temsil adına burada bulunmaktan mutluyum. Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Bugün büyük taraftarımıza ve bana güvenen başkanımıza teşekkür ederek, Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıma yarışına başlamış bulunuyoruz."

"Güçlü bir yapıya sahibiz. Boş mukaveleye imza atarak, bu camiaya olan güvenimi gösterdim. Kesinlikle ligde kalma primi konuşulmamıştır. Seneye Avrupa'yı konuşacak farklı bir yapı oluşturacağız. Medya başta olmak üzere herkesten destek bekliyorum."

"Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre, Nurettin ve kaleci Doğan ile oynadık. Böyle olunca puan ortalaması düşüyor. Genç yetenekler ile çıktığımız yolda takımı yıpratmadan suçu üstümüze alarak görevden ayrıldık. Denizlispor'da ise 3 maçta 7 puan topladık. Salgın sonrasında giden oyuncular ve ekonomik nedenlerle ayrılmamız gerekti. Bunlar o takımlarda yaşandı kaldı."

"Sumudica'nın, 'Mourinho da gelse bu takımı kurtaramaz' açıklamasını tasvip etmiyorum. Olası bir suç varsa, o sizdedir. Kimseyi suçlayamazsınız. Başaramadıysanız gideceksiniz. Ben buraya gelmekten çok mutluyum. Doğru bir yönetim modeli, tesis ve sistem var. Burada ligde kalmayı değil Avrupa'yı konuşmak lazım. Bu seneyi iyi yerde bitirip, gelecek seneyi planlayacağız."

Marius Sumudica ne demişti?

Marius Sumudica, sezonun 27. haftasında Sivasspor ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı:

"Elimden gelen bu, yapacak başka bir şey yok. Oyuncularıma bir soru yöneltmek istiyorum. İsmail Kartal kötü hoca, Ünal Karaman kötü hoca, Tomas kötü hoca, Sumudica kötü hoca. Gelen bütün hocalar mı kötü? Yarın Mourinho gelse bir şey yapamaz Rize'de."

"Futbolu unutmuş olabilir miyim? Kayserispor'da, Gaziantep'te başarılı sonuç aldık. Burada futbolu mu unuttum? Benim için zor bir dönem. Kulüp çok iyi. Bütün imkanları sağlıyor. Maaşları gününde yatırıyor. Tesislere yatırım yapıyor. Demek ki her zaman bunlar yeterli olmuyor."

Rizespor bu sezon ne yaptı?

Sezona Stjepan Tomas yönetiminde başlayan Ç.Rizespor, ilk 18 haftada Hırvat hoca ile dört galibiyet alabildi. Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtikten sonra 4-1 kaybedilen maçın ardından Tomas ile yollar ayrıldı. Yerine Gaziantep FK ile çıkış yakalamasına rağmen yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılan Rumen teknik direktör Marius Sumudica getirildi. Fakat tecrübeli teknik direktör, kısa Rize günlerinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ç.Rizespor, Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 28 puan topladı. Karadeniz ekibi, Uygun yönetimindeki ilk maçında 13 Mart günü Hatayspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

Bülent Uygun'un Türkiye kariyeri