Rizespor - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'deki son 3 deplasman maçından galibiyet alamayan Fatih Karagümrük, Rizespor deplasmanında üç puanı arayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'ı 4-3 yenen Rize temsilcisi 34 puanla 13. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Godfred Donsah, Toft Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Fransız golcü Remy'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Remy son olarak yine İstanbul'da ligin ilk yarısında 6 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giymiş ve sakatlığının ardından ameliyat olmuştu.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Yassine Meriah, Erik Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokovic kart görmeleri halinde 33. haftadaki Göztepe mücadelesinde görev yapamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

Maç Rizespor - Fatih Karagümrük Tarih 3 Nisan Cumartesi Saat 16.00

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Rizespor'un muhtemel 11'i: Gökhan Akkan, M. Talbi, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Moroziuk, Baiano, Boldrin, Samudio, Sabo, Dokovic, Skoda.

Sakat: G. Donsah, Zafer Görgen

Cezalı: -

Şüpheli:-

Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i: Viviano, Enzo Roco, Hedenstad, Balkovec, Zukanovic, Biglia, Salibur, Jimmy Durmaz, Castro, Bertolacci, Borini.

Sakat: -

Cezalı: -

Şüpheli: -