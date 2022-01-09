Rizespor deplasmanında Beşiktaş'ın başında yer alan Halim Okta kimdir?

Süper Lig'de ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açan Beşiktaş teknik direktör Önder Karaveli'nin yanı sıra çok sayıda oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle oldukça zor bir durumda kalırken, zorlu deplasmanda siyah-beyazlı takımın başında Beşiktaş'ın emektar isimlerinden Halim Okta yer aldı.

Futbolculuk yıllarında 1986-1987 sezonunda Yeni Salihlispor'da gösterdiği etkileyici performansın ardından Beşiktaş'a transfer olan Okta, siyah-beyazlı takımda 2.5 sezon top koşturmuştu. Beşiktaş'taki ilk sezonunda ligde beş gol atan Okta, takımının sezonu iki kupayla tamamlamasına yardımcı olmuştu.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı

İkinci sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takımın bir parçası olan Okta, Beşiktaş'ın ardından ise Gaziantepspor, Antalyaspor, Sakaryaspor ve Balıkesirspor'da forma giymişti. 1995-1996 sezonunda aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan Okta, 2. Lig'de Bayrampaşa ve Karşıyaka'yı çalıştırmıştı.

Teknik direktörlük kariyerini Beşiktaş altyapısında sürdüren Okta, Karaveli'nin yanı sıra yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin testinin de pozitif çıkması nedeniyle Rize'de takımın başında yer aldı.

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