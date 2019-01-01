Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz Yeni Malatyaspor maçı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısını iyi bir yerde tamamlamak için ligde bu hafta karşılaşacakları BtcTurk maçını, final maçı olarak gördüklerini söyledi.



Çalımbay, kulüp tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında, TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Kupada alt ligden çıkan takımlara saygı duyduklarını aktaran Çalımbay, bu tür maçlarda oyun disiplininin en üst düzeyde olması gerektiğini vurguladı.



Çalımbay, bu şekilde davranarak maçı kazandıklarını dile getirerek, "Oyun disiplinimizi bozmadık. Zor bir takım olduklarını biliyorduk, iyi bir galibiyet aldık ama kolay bir galibiyet olmadı." dedi.



Kupa maçında forma şansı verdiği oyuncuların performansından memnun olduğunu söyleyen Çalımbay, çok geniş bir kadroya sahip olmadıklarını kaydetti.



Çalımbay, avantajı da koruyarak kupada turu geçmek istediklerini ifade etti.

"Final gibi bir maç"

Ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın önemine işaret eden Çalımbay, "Malatyaspor maçı bizim için final gibi bir maç. Oradan mutlaka çok iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.



Çalımbay, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının bulunduğunu, Mustapha Yatabare'nin bu karşılaşmada kart cezalısı olduğunu anımsatarak, bu durumu asla mazeret olarak görmediklerini söyledi.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini aktaran Çalımbay, şöyle konuştu:

"Kolay bir maç değil, iyi bir takıma karşı oynayacağız, onun da farkındayız. Her şeye hazırız, inşallah ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirmek için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Şu andaki düşüncemiz o. Tek hedefimiz, derdimiz Malatyaspor maçı. Bizim için dönüm maçı, bizim için bir final maçı. Maça yüzde 100 hazır bir şekilde gideceğiz."

Antrenman

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün oynanan Esenler Erokspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı çalıştı.



Diğer gruptaki futbolcular ise koşunun ardından açma ve germe hareketleri yaptı.



Antrenmanda futbolcular, dar alanda oynanan pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.



İdmana sakatlığı bulunan Sergiy Rybalka katılmadı.