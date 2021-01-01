Rıza Çalımbay: Taç pozisyonu hala tartışılıyor

Sivasspor Teknik Direktörü, Beşiktaş ile oynadıkları maçta yaşanan taç pozisyonu ve Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin, "Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın attığı golden önceki pozisyonda topun bariz şekilde taca çıktığını ileri süren Çalımbay, "Beşiktaş'ın attığı golde topun taca çıktığını söyledi arkadaşlar ve itiraz ettiler. 4 dakika inceleyip gole karar verdiler. Biz de baktık ki top bayağı çıkmış. Hakem görmedi. Yan hakem de kötü yerdeydi. Bariz çıkan bir toptu göremediler. Benim anlamadığım kamuoyunda hala bunu tartışıyorlar. Futbolun içinden gelmiş arkadaşlar bile bunu tartışıyor." dedi.

Çalımbay, Beşiktaş maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören takımın deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın yaşadığı olayın ise camiayı üzdüğüne dikkati çekerek, "Hakan Arslan'ın bu olayı yapmaması gerekiyordu. Biz 11 kişi kalsaydık o maçın 3-0 bitmesi mümkün değildi. Biz o maça iyi hazırlanmıştık. 11 kişi telafi edebilirdik ikinci yarı." açıklamasında bulundu.

Haberin devamı aşağıda

Geçen sezondan bu yana hakem hatalarından dolayı sürekli mağdur duruma düştüklerini savunan Çalımbay, önceki maçlarda da sadece doğruları ve hataları söylediği için iki defa disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Daha fazla takım

Maçların sonucunu hakemlerin belirlememesi gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ne bize ne de başka bir takıma olmasın. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış. Oyuncu düştüğünde elinden tutup kaldırsın. Boynunu okşasın. Bunları yapması gerekiyor. Oyunculara düşman gibiler. Sert konuşuyorlar. Biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur."