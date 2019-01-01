Rıza Çalımbay: Şampiyonluk için bunlar yetmez

Rakipleriyle arasındaki puan farkını açarak liderliğini devam ettiren Sivasspor'da Rıza Çalımbay şampiyonluk hakkında konuştu.

Süper Lig'in lideri Demir Grup 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Çalımbay, ligde iç sahada dün 'yi 3-1 mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Stadyumda mükemmel bir atmosfer olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Çok çekişmeli geçen bir lig maçı oldu, çok şeyler yaşandı. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Hata yapmadık mı, yaptık. Özellikle son paslarda biraz daha dikkatli olabilseydik belki rahatça bir maç oynayabilecektik" dedi.

"Dünkü maç her açıdan çok iyi oldu"

Çalımbay, Fenerbahçe karşısında çok pozisyona girdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe gibi bir takıma bu kadar pozisyona girip gol atmazsan ondan sonra zaten öyle bir cezayı görürsün. Biz gol pozisyonundayken dönen top da gol oldu. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla konuştuk. Özellikle deplasmanlarda böyle pozisyonlar yakalıyoruz. Onları artık değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama dünkü maç tabii ki her açıdan çok iyi oldu, bizim için iyi bir galibiyet oldu. Tek amacımız, tek hedefimiz kalan 2 lig maçımızı çok iyi şekilde bitirmek. Onun dışında kupa maçımız var. Bunları çok iyi şekilde bitirip, ondan sonra devre arasında daha iyi hazırlık yapmamız gerekiyor."

"Şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez"

Bir basın mensubunun Sivasspor'un şampiyonluk yarışında olup olmadığını sorması üzerine Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu dememiz için bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Hem oyun olarak, hem taraftar açısından olsun. Malatyaspor ve maçında taraftarımız muhteşemdi. Oraya kadar gelip bizi desteklemeleri, kendilerine ayrılan yeri doldurmaları çok iyiydi. Bir tek Fenerbahçe maçında stadyumun dolması önemli değil, diğer maçlarda da dolması gerekiyor. Takım için çok büyük bir destek oluyor. Bu işte onlarla beraber gitmek gerekiyor. Yönetim kendine düşeni zaten yapıyor. Şu an kimsenin maddi açıdan bir sıkıntısı olmadı. Onun için şu anda her şey gayet iyi ama bir şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor."

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"Mert Hakan ve Emre ile görüşüyoruz"

Tecrübeli çalıştırıcı, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "Sürekli yönetimle görüşüyoruz, Mert Hakan ve Emre ile de görüşüyoruz. En iyi ne ise ona karar verilecek ama ben tabii ki takımımı bozmak istemem" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde 1-2 oyuncunun mutlaka takviye edilmesi gerektiğini de vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Maddi açıdan zaten yüksek fiyatlı oyuncu alma şansımız yok. Öyle bir şeyi ben de istemiyorum. Mevcut oyuncu arkadaşlarımız takımı buralara kadar getirdiler, onların en küçük şekilde mağdur olmasını hiç istemiyorum. Mütevazi bir takımız. Şu andaki gidişatı bozmadan belki 1, belki 2 oyuncu alma şansımız olursa onu alacağız. Sonra dediğim gibi çalışmalarımızı çok iyi yapıp, ikinci yarıya başlayacağız ama şu anda bizim için önemli olan kalan 2 maç. O maçlara bakmamız gerekiyor. Bir de çarşamba günü oynayacağımız kupa maçında da disiplinli, bize yakışır şekilde kendi sahamızda mücadele etmemiz gerekiyor."