Rıza Çalımbay: Oyunu ve mağlubiyeti kabullenmedik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rizespor karşısında geriye düşmelerine rağmen toparlanarak beraberliği kurtardıklarını söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Sahamızdaki maçı kazanmak isterdik ama Rizespor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını ve istedikleri şeyleri yapamadıklarını söyledi.

Rakiplerinin çok iyi kapandığını ve takımını oynatmadığını vurgulayan Çalımbay, ikinci yarı yaptıkları değişikliklerle oyuna bambaşka bir şekilde başladıklarını ifade etti.

"Son dakikada golümüzü bulduk"

İyi oynadıklarını ve güzel bir tempo yaptıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle beklemediğimiz bir anda gol yedik. Golü yedikten sonra tempoyu daha da artırdık. Maçı kazanmak ve tekrar lehimize çevirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Hiçbir zaman oyunu ve mağlubiyeti kabullenmedik. Son saniye de olsa, son dakika da olsa golümüzü bulduk. Kaçan gayet net pozisyonlarımız var. Şimdi tabii ki bu bir mazeret değil ama biraz dar bir kadromuz olduğu için maalesef eksik arkadaşların eksikliklerini hissettik. Eksik çıktığımız ve sıkıntı yaşadığımız iki maçımız var. maçında da uzatma dakikalarında beraberliği yakaladık, bu da aynısı oldu. O arkadaşlarımız da geldikten sonra zaten daha da kuvvetli bir duruma geleceğiz."

Takımında eksik futbolcular olduğu zaman hamle yapmakta güçlük yaşadığını aktaran Çalımbay, bu durumda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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"Alınan puan, galibiyet kadar önemli"

Ligde kalan maçlarının hiçbirinin kolay olmayacağına işaret eden Çalımbay, "Özellikle sahamızda böyle defans yapan, bize kapalı oynayan takımlarla karşılaşacağız. Onun için her şeye hazır olmamız lazım." diye konuştu.

Takımını kutlayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle maçın ikinci yarısında 30-35 dakika mükemmel oynadılar. Her türlü riske de girmiştik, hepsi de olağanüstü şekilde mücadele etti. Golü en son dakikada attığımız için mutluyuz. Alınan puan, galibiyet kadar önemli. Şimdi bu maçtan çıkaracağımız dersler de var. Lig çok uzun maraton, bunlar yaşanacak ve böyle şeyler olacak. Bu maçı gördükten sonra oynayacağımız Antep maçının da böyle geçeceğine inanıyoruz, çok dikkatli olacağız ve daha da dikkat edeceğiz."