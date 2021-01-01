Rıza Çalımbay "o fotoğrafın" hikâyesini anlattı: Beşiktaş kenetlenmiş durumda

Beşiktaş'ın efsane kaptanı ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medyada gündeme oturan gol sevinçlerinin detaylarını anlattı.

Altı maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Beşiktaş, Başakşehir engelini 3-2'lik skorla geçerken karşılaşmaya Beşiktaşlı oyuncuların galibiyet sevinci damga vurmuştu. Vincent Aboubakar, Josef de Souza ve Necip Uysal maçın ardından birbirlerine sarılırken, bu sevinç sosyal medyada da gündeme oturmuştu.

Beşiktaşlı oyuncuların Başakşehir maçı sonrasındaki bu kenetlenmesini 1989-1990 sezonunda oynanan ve 10-0 sona eren Adana Demirspor karşılaşmasında Rıza Çalımbay, Metin Tekin ve Ali Gültekin'in sarılmasına benzeten sosyal medya kullanıcıları, bu arkadaşlığın Beşiktaş'ın ligdeki başarısındaki temel faktör olduğu görüşünü paylaşmıştı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay da takımının 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı Karagümrük maçının ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada bu görüntüyü değerlendirdi.

Rıza Çalımbay ne söyledi?

Beşiktaş forması giydiği dönemde altı şampiyonluk yaşayan efsane kaptan şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta başlayan kariyerimi Beşiktaş'ta sonlandırmak benim için çok özeldi ama teknik direktörlüğe başlayınca futbolculuğu unutmak gerekiyor.

"Yıllar önceki o fotoğrafımızı görünce tabii ki duygulandım. Takım olarak mükemmel gittiğimiz bir sezondu. Bizim en önemli gücümüz arkadaşlıktı. Yensek de yenilsek de hep beraberdik ve hepimiz birbirimize yardımcı oluyorduk. Arkadaşlığımız dört dörtlüktü.

"Futbolda havaya girmek çok önemli. Birlik ve beraberlik ortamını sağladığınız zaman çok güzel işler başarabilirsiniz. Beşiktaş şu anda çok iyi gidiyor ve kenetlenmiş durumdalar.

"Fotoğraftaki takım arkadaşlarımdan Metin Tekin ile 14 yıl aynı odayı paylaştık. En yakın arkadaşımdı. Saha içinde de çok iyi anlaşırdık. Ali de hırslı, golcü ve akıllıydı. İşin gerçeği bütün takım birbirini tamamlıyordu. Bunun üstüne arkadaşlığı ve disiplini de koyduğunuz zaman başarı da geliyor."

🦅 Beşiktaş'tan yıllar sonra aynı sevinç anı



⚫ Metin, Rıza, Ali

⚫ Aboubakar, Josef, Necip



🗣️ Rıza Çalımbay: "Bizdeki en önemli şeylerden biri arkadaşlıktı... Metin iyi anlaştığım arkadaşımdı."



🗣️ Metin Tekin: "Sevindiğiniz kadar hüzünleniyorsunuz... Çok keyifli günlerdi." pic.twitter.com/zk2gjtHLDR — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2021

Metin Tekin ne söyledi?

"Eski fotoğrafları görünce sevindiğiniz kadar hüzünleniyorsunuz da. Bu gol sevincinde golü kimin attığını hatırlayamadım ama büyük ihtimalle Ali'nin golüdür.

"Bu fotoğrafta kaptan Necip, bizim kaptanımız Rıza Çalımbay'dı. 14 yıl boyunca Rıza Çalımbay ile aynı odada kaldık. O teknik direktörlüğü seçti, biz yorumculuğu seçtik.

"Çok güzel ve keyifli günlerdi. O dönem hem hayatımızdan çok keyif alıyorduk hem de çok başarılıydık. Bu çok sık rastlayabileceğiniz bir şey değil."

Ali Gültiken ne söyledi?

Yıllar önceki fotoğraf karesinin üçüncü ismi olan Ali Gültiken ise Sabah gazetesinde Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdiği yazısında, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığını söyledi:

"Beşiktaş için rakip kimmiş çok önemli değil. Çünkü oyun o kadar güçlü ki, kimse Beşiktaş'ın oyun planına müdahale edemiyor. Kalecisiyle, savunmasıyla, orta alanıyla, forvet hattıyla herkes görevinin bilincinde ve buna sahip çıkıyor.

"Her maç farklı oyun liderleriyle yürüyen Beşiktaş, şampiyonluk adına sağlam bir adım daha attı."