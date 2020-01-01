Rıza Çalımbay: Ne kadar bağırıp çağırsam da takım geriye çekildi

Rıza Çalımbay, Galatasaray beraberliğinin ardından skoru bulduktan sonra oyuncuların geriye çekildiklerini belirtti.

, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından Rıza Çalımbay oynanan oyunu değerlendirdi.

"Maça istediğimiz şekilde başladık ama ne kadar bağırıp çağırdıysam da takım geriye çekildi," diyen Çalımbay, "Ryan Donk'u ileri çıkarmamamız gerekiyordu. Sofiane Feghouli de çok devreye girdi" şeklinde konuştu.

Çok basit goller yediklerini kaydeden Çalımbay, "İkinci yarı yine iyi başladık. Yediğimiz gollere üzüldüm. Yemememiz gerekirdi. Yine de mücadeleden hiç kopmadık. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

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Kaçırdıkları pozisyonların da altını çizen tecrübeli teknik direktör, "Fazla hamle yapacak oyuncumuz yok.tu Üç oyuncu değişikliği de faydalı oldu. Galatasaray, Adem Büyük ve Emre Akbaba'yı oyuna alarak risk aldı. Karşılık vermek zorundaydık. Kapanamazdık. İyi de pozisyonlar bulduk sonlarda, atabilirdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.