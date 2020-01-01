Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç seneye Sivasspor'da olmayacak

Çalımbay, adları büyük takımlarla birlikte anılan iki oyuncusunun geleceğiyle ilgili net konuştu.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kesin olarak takımdan ayrılacaklarını açıkladı.

A Spor' a konuşan Çalımbay, Mert Hakan ve Emre ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gidiyor. Bitti. Seneye Sivasspor'da yoklar. Onlar hak ettiler ve gitmek istiyorlar. Biz de önlerini açtık. 'ye mi, 'a mı, Beşiktaş'a mı, 'a mı giderler bilmiyorum, ama gidiyorlar. Eğer ben kalırsam başka oyuncunun gidişine izin vermeyeceğim. Yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük bir bütçemiz olsaydı devre arasında kaliteli oyuncular alıp şampiyonluğu garantilerdik."