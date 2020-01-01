Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın gitmeleri gerekiyor

Rıza Çalımbay, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ayrılmak istediklerini açıkladı.

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferi gündemde olan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına konuk olan Çalımbay, "Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. Gidebilirler ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur" şeklinde konuştu.

57 yaşındaki teknik direktör, "Sivasspor'a bir transfer yapma hakkınız olsa kimi almak isterdiniz?" sorusuna ise, "Mert Hakan gidiyor mesela, onun yerine birini isterdim. Emre Akbaba olabilir. Adem Ljajic de olabilir" yanıtını verdi.