Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın devre arasında gitmeleri çok zor

Çalımbay, Sivasspor'un sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki yıldızının devre arasında takımdan ayrılmayacaklarını açıkladı.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan lider , Ziraat Kupası 5. turundaki Esenler Erokspor maçının ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarını başladı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Tek amacımız çok mücadele etmek. Bizim için geçen haftaki maçlarda baktığınız zaman iyi bir şekilde bitti. Eğer biz onu avantaja çevirmek istiyorsak mutlaka Gençlerbirliği maçını iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Tek hedefimiz oradan iyi bir şekilde ayrılmak. Taraftarımız da yanımızda olacaktır. Bütün arkadaşlarımız da bu işin bilincindeler. Ama her takım artık bize normal çıkmaz, farklı şekilde çıkar. Bizim tek düşüncemiz; tek maç olarak gitmek. İlk önce Gençlerbirliği, ardından maçını inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. İstediğimiz gibi de giderse devre arasını her yönüyle iyi bir şekilde kullanacağız. Bana göre esas olarak ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı bütün takımlar için telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bizim de yakaladığımız çok güzel bir pozisyonumuz var. Onu da yakalamak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları söyledi:

"İyi bir hava yakalamışken Mert Hakan ve Emre'yi vermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşların ve yönetimin son kararını bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Bizim hatta takviyeye ihtiyacımız var. Bir-iki, hatta üç tane oyuncu almamız lazım. Dengemizi bozmadan, fiyat açısından da fazla olmadan oyuncu almalıyız. Bizim mütevazi, iyi bir takımımız var. Ama bu ligi götürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Mutlaka transfer yapmamız lazım. Onları yaptıktan sonra artık işimize bakacağız. Mert Hakan ve Emre'nin olayı şöyle, ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler'' diye konuştu.