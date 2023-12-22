Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulüpte yaşananları anlattı.

Trenydol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'a 3-1 yenilen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Tecrübeli teknik direktör, bugün öğlende bir basın toplantısı düzenledi ve kulüpte yaşadıklarını anlattı.

İşte Çalımbay'ın basın toplantısından öne çıkan sözleri:

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"Biz Beşiktaşlıyız. Başka hiçbir kulübe gitmedim, sadece Beşiktaş forması giydim. Kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı şeyler oldu. Kısa kısa cevaplar vereceğim.

Mert Günok'tan özür diledi

"Dün Mert'le ilgili yanlış bir şey söyledim. Maçtan yeni çıktığım için biraz sinirliydim. Onu kötü niyetle söylemedim. Kendisi çok karakterli, iyi bir kaleci. Onun için ondan özür diliyorum. Ahmet Nur Çebi başkanımız beni aradı, 'ihtiyacımız var' dedi. Ben de 'Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa gelirim' dedim. Ben Beşiktaşlıyım. Bugün yine olsa, elimden bir şey geliyorsa yaparım.

Kontrat detayı

"Samet ağabey (Aybaba) ve Feyyaz Uçar geldiğinde mutlu olduk. Beraber oynadık biz. Sonra ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Üzüldüğüm şeylerden biri, bu kadar şey çıkarken; 'Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür. Sonuna kadar gideceğiz' diye bir şey çıkmadı.

"Tevfik Yamantürk, Divan Kurulu'nda '1.5 yıl kalması gerekir' dedi ama Hasan Arat'tan bir şey çıkmadı. Üzüldüğüm bir diğer konu, Hasan Arat ile hiç konuşmadık, görüşmedik.

"2 maçlık antrenör değilim!"

"Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim, çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim. Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem.

"Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş... Onunla uğraştık.

"Dün gece tesislere gelmediler"

"Dün gece Samet ağabey ve Feyyaz, tesise geleceğini söyledi. Sonra onlar gelmedi, 3 yönetici geldi. Onlarla konuştum. Gece 01.00'de bir şey yapmam. Sabah basın toplantısında bırakırım' dedim. Onlar direttiler, kabul etmedim. Onlar da hemen yazmışlar ayrıldık diye.

"Onların dediğini yapmadım. Yanlış şeyler yazıldı. Benim gitmemi çok isteyen oldu. Ancak başkan, yönetici, Samet ağabey bir tane açıklama yapmadı. Beşiktaş için 2 maç gelirim ama antrenörlük kariyerimde yapmam.

"Kadro dışı kararını onlar aldı!"

"Samet ağabey 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. 'Biz' diyor ben yokum yani. 'İyi hayırlı olsun' dedim. Olay bitmiş yani. Benim fikrim alınmadan böyle bir karar alınıyor.

"Dün akşam yöneticilere söyledim, onlar da 'Samet Hocalar o kararı aldı' dediler. 5 kadro dışı içerisinde, benim de kadro dışı kalmasını düşündüğüm isimler vardı. Sıkıntı yaşadığımız oyuncular vardı. Ben hiçbir kulüpte kadro dışı bırakmadım."