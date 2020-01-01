Rıza Çalımbay: Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Karabağ ile yapacakları maçta hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi

Rıza Çalımbay, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve 'nin iki kardeş ülke olduğunu belirtti.

Sahada kazanmak için oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, "İki taraf da kazanmak için oynayacak. Bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. İddiamızı devam ettirmemiz için bu maç çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli" dedi.

Çalımbay, hem kendileri hem de ülke için oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şu anda da devam ediyor, hala oynanacak 4 maç var. Bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki maç oynadık, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz goller de oldu. Bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Maçtan 2 gün sonra da ile final gibi bir maç oynayacağız. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde, mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız."

"Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

Mücadele ettikleri grubun kolay olmadığına dikkati çeken Çalımbay, gruptaki takımların hepsinin güçlü ve zor takımlar olduğunu ifade etti.

Çalımbay, maçların her türlü sonuca açık olduğunu belirterek, "Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'de de zor maçlar oynadıklarına değinen Çalımbay, Türkiye Kupası maçlarının başlamasıyla işlerinin daha da zorlaşacağına işaret etti.

Çalımbay, üst üste maçlar oynadıkları için dinlenme şanslarının bulunmadığından yakınarak, şöyle konuştu:

"Zaten bizim takımın dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler, sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip, daha çok oyuncu alan takımlar elendiler. Hem de umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında ne de maçında kötü oynadık. İkisinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık ama ikisinde de şanssızlık yaşadık. Bizim takım tam olduğu zaman bu gruptan kesinlikle çıkacağız ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz, maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız o. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak başka düşüncem yok."

"Kazanan taraf olmak istiyoruz"

Savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman yan yana iki kardeş ülke olduğunu söyledi.

İyi bir maç beklediğini aktaran Uğur, "İnşallah iyi olan kazanır ama kazanan taraf olmak istiyoruz. İçeride iyi oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bu maçta buna başlayacağız. Galibiyet serimizi de bundan sonra oynayacağımız Galatasaray maçıyla devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Uğur, maçlara her zaman kazanmak için çıktıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz, veremiyoruz, oluyor, olmuyor maçın içinde kazanmak ve kaybetmek var. Bütün arkadaşlarımız kazanmak için çıkıyor. Kaybediyoruz ama baktığımız da şanssız kaybediyoruz. Kaybetmememiz gereken maçları kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Bazen üzülecek bile vaktimiz olmuyor, pazartesi maç oynuyoruz, salı toparlanmaya çalışıyoruz, perşembe tekrar maç oynuyoruz. Arkadaşlarımızla daha iyi olmak için oturup konuşuyoruz."