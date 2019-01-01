Rıza Çalımbay: Havaya girme lüksümüz yok

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçının final havasında geçeceğini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İyi bir konumumuz var. Bunları devam ettirmek istiyoruz. maçı kolay bir maç değil. Zaten kolay bir maçta yok. Kayseri maçı durumundan dolayı bizim açımızdan zor bir maç olacak. Milli maç arasını çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek şanssızlığımız hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Her maç bir final ilk yarıda kalan 6 maçtan hepsi bizim için bir final, final maçlarından ilki de Kayseri'de oynayacağımız maçta her şeyin farkındayız. Bizim öyle havaya girecek lüksümüz yok. Havaya falan giremeyeceğiz. Tek şey bugüne kadar oynadığımız oyunun üstüne çıkıp ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek isteğimiz, tek gayemiz bu" diye konuştu.

"Önemli olan Avrupa şampiyonası"

A Milli Futbol takımın Avrupa Şampiyonası'na katılacak olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Çalımbay şunları kaydetti:

"Bu gruplar ortaya çıktığı zaman birinci, ikinci, üçüncü belliydi. Herkesin düşüncesi öyleydi. Bütün kamuoyunun kendi kafasında kurduğu düşünce, düşündüğü şeyler gerçekleşti. , , İzlanda, Arnavutluk öyle gitti. İyi bir gruptu, çıkmamız gereken bir gruptu. İyi oynadık, son zamanlarda güzel bir hava yakaladık. Son oynadığımız maç pek insanlara hoş gelmeyebilir. Çok iyi bir şekilde strateji uygulandı. O maçta beraberlik yettiği için ona göre oynandı. Tebrik ediyoruz. Şimdi önemli olan Avrupa Şampiyonası ama bu gruplarda oynadığımız rakiplerle oynamayacağız. Çok zorlu ve dişli rakiplerle oynayacağız. O yüzden çok hazır bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şenol hoca zaten bu konularda tecrübeli, mutlaka takımımız oralarda daha iyi bir şekilde gidecek. Oraya katıldık, çok güzel bir şekilde oralardan ayrılmamız gerekiyor. Türk futbolu adına çok önemli oradaki başarı, iyi şeyler yapmak gerçekten Türk futbolu adına çok önemli. İnşallah onu da başaracağız"

Tartışılan yabancı kuralıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, federasyonun antrenörleri toplayıp onlarla bir toplantı yapmasının ve fikirlerinin alınmasının çok önemli olduğunu aktardı.