Rıza Çalımbay: Galatasaray maçında takımıma inanıyorum

Milli maç arasının ardından Galatasaray karşısına çıkacak olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay, deplasmandan puanla döneceklerine inandığını belirtti.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında 'la yapacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı ekibin bulunduğu konumun gayet iyi olduğunu belirten Çalımbay, "Önemli olan, tabii ki bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir periyoda giriyoruz. Bu sene lig her takım açısından çok zor geçecek" diye konuştu.

"Yürekten inanıyorum"

MKE Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamının çok daha büyük olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

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"İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz. Onun için İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Kesinlikle oradan çok iyi bir sonuçla döneceğiz. Galatasaray'ı, o saha ve atmosferini iyi biliyoruz. Hepsini arkadaşlarımızla da konuştuk. Antrenmanlarımızı iyi şekilde geçirip orada da çok güzel bir maç oynayacağız. Puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum. Ligde geride kalan haftalarda gösterdiğimiz performans gayet iyiydi ama tabii ki bu Galatasaray maçı için yetmez, daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat olan arkadaşlarımız Emre ve Barış takıma döndü. Bu da bizim için bir avantaj."

"Neyimiz var neyimiz yok sahaya dökeceğiz"

Ligde hiçbir zaman maç seçmediklerine değinen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bizim bütün gayemiz oynadığımız maçları kazanmak. Antrenörlüğe başladığımdan beri hiçbir zaman bunu değiştirmedim. İçeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz. Galatasaray maçında alacağımız tedbirlerimiz, dikkat edeceğimiz şeyler var. Galatasaray belki de yabancısını en fazla kullanan takım. Bazen 11 kişi ile sahaya çıkabiliyorlar. İyi oyunculara sahipler. Benim oyuncularım da iyi futbolcular, maçlarda iyi oynuyorlar, çok iyi mücadele ediyorlar. Biz kendimize inanacağız ve güveneceğiz. Neyimiz var neyimiz yok sahaya dökeceğiz."