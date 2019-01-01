Rıza Çalımbay: Bu oyun şampiyonluğa yetmez

Lig lideri Sivasspor'da Rıza Çalımbay, şampiyon olmaları için daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın çok zor olacağını ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Zor bir maç geçeceğinden emindik, ona göre de tedbirlerimizi aldık ve oynadık. Sahamızda nasıl oynuyorsak, deplasmanda da öyle oynuyoruz. Deplasmanlarda ayrıca daha çok pozisyona giriyoruz. Bugün de güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama iyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Takımımdan çok memnunum. Ne dediysek herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi taktik olarak. Tabii ki burada çok tehlikeli oyuncuları var, onlara göre de tedbir almıştık ve futbolcularım hiçbir zaman oyun disiplinini bozmadı. O yüzden de iyi bir galibiyet aldık.

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Hakikaten hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir şekilde grafik çiziyoruz. Bulunduğumuz konum şu anda çok iyi ama önemli olan tabii ki onun sonunu iyi bir şekilde getirmek. Oynayacağız 3 maçımız var. Bizim için 3 final maçımız var, bu karşılaşmaları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk maçımız da ile, o yüzden tek düşüncemiz kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza bakacağız."

"Daha iyi işler yapmamız gerekiyor"

Bir basın mensubunun "Sivasspor bu sezon iyi gidiyor, şampiyonlukla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Çalımbay, "Bu, bize yetmez. Hem oynadığımız oyun olsun hem diğer yönlerden olsun bu bizi şampiyonluğa götürmez. Bizim bir kere her şeyden önce daha iyi oynamamız, daha iyi işler yapmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor ve her yönden hazır olmamız gerekiyor. Onun için şampiyonluk konuşmak bence çok erken. Zaten dediğim gibi bu şartlar bizi şampiyonluğa kesinlikle götürmez. Oyun olarak daha yüksek tempoda oynamamız gerekiyor. Gerçi biz galip geldiğimiz her maçta iyi oynadık ama yine de üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer onları yapabilirsek dediğiniz gibi iyi yerlere geliriz." cevabını verdi.

"Ara transferde takviye düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Çalımbay, "Takımımı bozmak istemiyorum. Bir de tabii ki maddi açıdan takımdaki dengeyi de bozmak istemiyorum. Şu anda kulübümüz belki de maddi açıdan sıkıntı yaşamayan kulüplerin başında geliyor, hiçbir arkadaşımızın maddi açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Bu, çok güzel bir şey. Buralara tekrar oyuncu yığmak veya çok pahalı oyuncular var, bence kulübe zarar verir. Mütevazı bir kadromuz var, güzel de gidiyoruz. Belki ihtiyacımız olursa 1-2 transfer olabilir. Onun dışında takımdaki dengeyi bozmak istemiyorum." şeklinde yanıtladı.