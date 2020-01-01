Rıza Çalımbay: Biz hariç herkes şampiyonluğa aday

Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek liderliğini perçinleyen Sivasspor'da Rıza Çalımbay, hala şampiyonluk hakkında temkinli konuşuyor.

Demir Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "10 kişi kaldık daha çok mücadele ettik. Kazandığımız topları iyi kullandık, güzel iki gol bulduk. 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyonlara girdik, takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini bozmadan iyi mücadele ettik" diye konuştu.

Beşiktaş'ın etkili olduğu duran toplarda da dikkatli oynadıklarını kaydeden Çalımbay, "İyi galibiyet aldık. Beşiktaş ile burada oynayıp galip gelmek iyi bir şey. Kaliteli oyunculardan kurulu birtakım. Önümüzde çok maç var, kolay değil. Elimizden geldiği kadar iyi şekilde mücadele edip iyi yerde bitirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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"Esas maçlar bundan sonra başlayacak"

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çalımbay, şu görüşleri paylaştı:

"Daha 16 maç var, kolay değil. Çoğu takımlar beklenmedik anlarda puan kaybedecek. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Şu anda biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Altımızdaki takımların hepsi 'şampiyon biz olacağız' diyor. Haklı olabilirler. Biz maç maç bakıyoruz, puan hesabı yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk konusu çok erken."

"Emre ve Mert devre arasında giderlerse sıkıntı yaşarlar"

Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalmalarına değinerek, "Emre ve Mert devre arasında giderlerse sıkıntı yaşarlar. İkisiyle de konuştum. İyi yere gitmeyi hak ediyorlar. Önümüzdeki sezon konumumuzu korursak, mutlu sonla bitirirsek onlar da kuvvetli şekilde bir takıma giderlerler; arkadaşlarıyla uyum sağlarlar. Onlar için daha iyi olur. Kalmayı onlar da kabul etti. 6 ay sonra sözleşmeleri bitiyor, inşallah iyi bir takıma giderler" şeklinde konuştu.

" gibi Beşiktaş da yararlanabilir"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Samet Aybaba'nın "Beşiktaş'ta ben sportif direktör, Rıza Çalımbay teknik direktör neden olmasın?" sözlerinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Samet ağabeyden kaptanlığı aldım, yeri çok farklı. Güzel düşünmüş olabilir. Bayern Münih'te futbolcusu sportif direktör, antrenör oldu. Beşiktaş da yararlanabilir. Sadece ben değil, bir sürü arkadaşımız var. Hepimiz kendimizi geliştirdik. Beşiktaş benim için bambaşka bir yer. Futbol hayatıma Beşiktaş'ta başladım Beşiktaş'ta bitirdim. Burada çalışmak, görev yapmak bizim için ayrı bir şey. Şu an bulunduğum yer doğduğum, büyüdüğüm yer. Kendi memleketim olduğu için çok büyük sorumluluğum var. İyi bir yerde bitirmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.